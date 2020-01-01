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Сертификата на игрушкиЛюбой товар должен соответствовать нормам безопасности. Игрушек это касается в первую очередь. Дети до определенного возраста не способны оценить всех рисков от их использования. Поэтому государство проводит обязательную сертификацию. Сертификация игрушек оформляется в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза. Документ принят 23 сентября 2011 года.
Нюансы получения сертификата на игрушки
Оформлять сертификат на детские игрушки нужно только в лицензированных компаниях. Они должны иметь все требуемые аккредитации. Перед началом сотрудничества стоит убедиться в легитимности их деятельности. Важно понимать и следующую тонкость — действие регламента относится не ко всем типам игрушек. Имеется длинный перечень исключений. На подобные товары невозможно оформить сертификат, поскольку они не пройдут по требованиям. Вот лишь некоторые примеры:
- Двухколесный транспорт: велосипеды, самокаты.
- Оружие: луки, летающие предметы, автоматы, снаряды для метания, ножи.
- Плавательные приспособления.
- Ювелирные украшения и бижутерия.
- Сертификат на детские игрушки для лиц старше 14 лет: декоративные куклы, мопеды, предметы для коллекционирования.
- Электрические: гирлянды, игровые автоматы, источники питания для игрушек.
- Оборудование и инвентарь для занятия спортом.
- Имеющие большое количество деталей — головоломки.
Это не значит, что они не подлежать проверке на соответствие нормам. На любые игрушки всегда оформляют сертификат соответствия.
Технический прогресс способствует динамичному развитию товарного рынка. Поэтому родители должны более внимательно следить, с чем играется их ребенок. Производителям следует исполнять требования безопасности. В этом смысле выделяются два момента: конструкция игрушки и материалы, из которых она изготовлена. Соответствующие требования по соответствию прописаны в регламенте.
Читайте подробнее https://cert-group.ru/uslugi/sertifikat-na-igrushki/
- Автор: Дмитрий Москитов, опубликовано 17 апреля 2020
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